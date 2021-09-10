شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تروج للسياحة فى محافظة سوهاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم التاسع على التوالى، نشرت وزارة السياحة والآثار، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي عن محافظة مصرية جديدة وهى محافظة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

ومحافظة سوهاج هى إحدى محافظات الصعيد الشهيرة بـ "بلد المواويل"، وتزخر بالآثار والمزارات السياحية الهامة التي تعكس تاريخ وتراث المحافظة الغني بملامح عصور مختلفة يجعلها محط أنظار السائحين منها الدير الأحمر والدير الأبيض الذين يعتبروا من أهم الأديرة التي شيدت في العصور المسيحية.

كما يوجد بها منطقة أبيدوس وهي أقدم المناطق الأثرية في العصر الفرعوني والتي تضم معبد سيتي الأول، ومعبد رمسيس الثاني، ومعبد الأوزريون، ومقبرة سنوسرت الثالث، واشتهرت أبيدوس باحتفاظها برفات الملوك والأمراء منذ عصر الأسرة الأولى.

وشهدت المحافظة في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية على المستوي السياحي والاثري منها إنشاء وافتتاح متحف سوهاج القومي.