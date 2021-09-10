شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 4.5 مليون جنيه لـ 4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المديرية، فى بيان، إنه تم استخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وتعيين 36 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 844 شاباً.
وأشار علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 258 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 115 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 142 منشآت انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية.
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 438 منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة .