شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق طريق النصر جزئيًا حتى 5 صباحًا دون تعطيل حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق أجهزة محافظة الجيزة اليوم الجمعة، طريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا، بشكل جزئى، لمدة 3 أيام، فى المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الرماية)، حسب ما أعلنته محافظة الجيزة.

وأكدت المحافظة أن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا فى المنطقة المشار إليها لمدة 3 أيام بدء من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد القادم على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعة رد الشئ إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية اثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات اتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.