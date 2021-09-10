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خروج قطار "الإسماعيلية - الإسكندرية" عن القضبان قبل مدينة الزقازيق.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خرج قبل قليل، قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من نائبه بخروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار، دون وقوع إصابات.

وخرج القطار من محطة الإسماعيلية، في الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع في طريقة إلي الإسكندرية.

حالة-من-الذعر-بين-المواطنين
حالة من الذعر بين المواطنين

 

خروج-قطار-عن-القضبان-بالزقازيق
خروج قطار عن القضبان بالزقازيق

 

قطار-الزقازيق
قطار الزقازيق

 

لحظة-خروج-القطار-عن-القضبان
لحظة خروج القطار عن القضبان

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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