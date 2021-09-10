أخبار مصر

انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير الأدوات المدرسية بسعر مخفض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير الأدوات المدرسية بسعر مخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد، اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى (2021/2022) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

 

تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا