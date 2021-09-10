شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير الأدوات المدرسية بسعر مخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد، اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى (2021/2022) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.