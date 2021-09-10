شكرا لقرائتكم خبر عن نحافة زعيم كوريا الشمالية تخطف الأضواء.. ما القصة؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الأضواء خلال عرض عسكرى حضره مؤخرًا، بنحافته الملحوظة.

وظهر كيم جونج أون أمام الحشود الحاضرة للعرض العسكري، الذى أقيم بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس الجمهورية، وهو يرتدى بدلة بلون الكريم وربطة عنق بيضاء لامعة، وظهر بنحافة ملحوظة بشكل يعاكس تماما صورته المعروفة.

ويشكل مظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم كونج أون، تغييرا صارخا عن عام 2018، عندما أظهرته لقطات تلفزيونية وهو يكافح لالتقاط أنفاسه أثناء مرافقته رئيس كوريا الجنوبية، مون جاى إن، فى رحلة قصيرة إلى جبل بايكتو فى كوريا الشمالية خلال فترة المشاركة الدبلوماسية.

وأصبح فقدان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لوزنه أمرا ملحوظًا منذ شهر يونيو الماضي، عندما ظهر علنيا لأول مرة منذ أسابيع لعقد اجتماع للحزب الحاكم.

وقال بعض مراقبى كوريا الشمالية إن كيم جونج أون قد يكون خسر 10-20 كيلوجراما من وزنه الذى كان 140 كيلو جراما، بحسب "أسوشيتد برس".

وحينها كشفت تقارير إعلامية أن "كيم" يتبع حمية غذائية بطلب من الأطباء نظرا لوجود مخاوف صحية على حياته بسبب وزنه الزائد.