شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر موعد لتعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، فى تمام الساعة 5 من مساء غدا السبت، الموافق 11 سبتمبر، وذلك في ضوء الحد الأدنى المعدل الذي أقرته اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وفى سياق متصل، استمرار تقدُم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني: http://admission.egypt-hub.edu.eg على أن تُعقد الاختبارات المُوحدة للطلاب الذين استوفوا أوراقهم خلال الفترة المقبلة تباعا.

وأضاف د.محمد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي)، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.