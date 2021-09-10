شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رومانى يزور العربية للتصنيع لبحث فتح أسواق مشتركة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة فرص الإستثمار فى مصر وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبوخارست" من خلال اللجنة المصرية-الرومانية، وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، جاء هذا خلال زيارة وفد من كبرى الشركات الرومانية المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية.

تأتى تلك الزيارة فى إطار تعزيز كافة أوجه التعاون والتصنيع المشترك فى ظل مناخ الإستثمار الحالى الذى تشهده مصر ورئاسة رومانيا لمنظمة التعاون الإقتصادى فى منطقة البحر الأسود.

شهد الاجتماع، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع كبرى الشركات الرومانية فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والأمنية والمدنية والإلكترونيات والإتصالات والتحول الرقمى والجرارات الزراعية والأنظمة الذكية فى مجال الزراعة .

وفى نهاية الإجتماع، تم توجيه الدعوة للشركات الرومانية لتشكيل فريق فنى لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة.

فى هذا الصدد، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات الرومانية، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتا لبحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والأفريقية والعربية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالإستفادة من الإتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" والتى تعتبر أسواقاً واعدة لجميع المنتجات المخطط المشاركة فى تصنيعها بمصر، والتى يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لإفريقيا والدول المحيطة لتسويق المنتجات لها.

وفى سياق متصل بحث "التراس" مع الجانب الرومانى عودة إنتاج الجرار الرومانى الزراعى بمُواصفات حديثة ودراسة إمكانية تصنيعه بمصر لتلبية السوق المحلى والتصدير لأفريقيا وأوروبا .

من جانبه، أعرب لواء دكتور "تيودور إنسيكاس" رئيس الإدارة العامة للتسليح بوزارة الدفاع الرومانية عن تطلع كبرى الشركات الرومانية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك الكيان الصناعى الهام بمصر والمنطقة الأفريقية والعربية، مشيدا بما تشهده العربية للتصنيع من تطوير على مختلف الأصعدة وبالنشاط الملحوظ فى دعم تعميق التصنيع المحلى فى مختلف المشروعات القومية والتنموية التى تشهدها مصر .

وأضاف أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجارى بين مصر ورومانيا ،خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية واعدة جغرافى متميز ،لافتا أن التعاون مع العربية للتصنيع يأتى فى إطار نقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.

وفى إطار الزيارة، قام الوفد الرومانى بتفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،ثم توجهوا لتفقد أكاديمية العربية للتصنيع للتدريب، حيث أعربوا عن إعجابهم بمنتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعة المختلفة ،فضلا عن خطط التدريب الحديثة وتدريب الكوادر البشرية على الماكينات المرقمنة والبرمجيات ومساعدات التدريب اللآزمة من حواسب وأنظمة محاكاة بما يحقق تحولا رقميا آمنا يستهدف عائدا أفضل على الإستثمار ورفع كفاءة الإنتاج وجودته.