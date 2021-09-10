شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التنمية المحلية، باستضافة الوزارة لاجتماع تنسيقى بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الاستعداد لموسم الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية .

وقالت وزارة التنمية المحلية إن الاجتماع شارك فيه ممثلين من وزارتي الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي محافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية) للتعامل مع ملف الأمطار الغزيرة والسيول.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال والمرور على أعمدة الإنارة فى الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائى وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة.

وأضافت وزارة التنمية المحلية أنه تم الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أى معوقات وسرعة تلافيها ، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والرى للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها .

وأكدت أنه تم التأكيد أيضاً على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات وكذا محطات الصرف والـتأكيد على توافر المولد الإحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى.

كما أوضحت أنه تم التأكيد على ضرورة تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار وتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة مدى الكفاءة الفنية لها.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للوقوف على المعوقات.