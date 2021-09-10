شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل الأوكازيون الصيفى 2021 والتخفيضات تصل 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2021 وسط شن حملات مستمرة على المحلات التجارية، للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة فى الأوكازيون، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية للمرور على أكثر عدد من المحلات والأسواق المختلفة بالمحافظات، كما تبدأ التخفيضات من 15 وتصل إلى 70% لبعض المنتجات.

وكانت وزارة التموين أكدت على المواطنين بالشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، وأيضا خلال فترة الاستبدال وفقا للقانون والابتعاد عن الأماكن مجهولة المصدر.

كما تواصل الوزارة فى إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الصيفى، للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء؛ للتأكد من جودتها، وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد، ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى، وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين، للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.