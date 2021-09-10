خطة طوارئ.. الحكومة تبحث الاستعداد لسيول موسم الشتاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستضافة الوزارة لاجتماع تنسيقي بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الاستعداد لموسم الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شارك فيه ممثلين من وزارتي الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي محافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية) للتعامل مع ملف الأمطار الغزيرة والسيول.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال والمرور على أعمدة الإنارة في الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائي وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أي معوقات وسرعة تلافيها، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والري للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها.

وقد تم التأكيد أيضاً على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير البالوعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات ومحطات الصرف والـتأكيد على توافر المولد الاحتياطي (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائي.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد على ضرورة تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار وتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة مدى الكفاءة الفنية لها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للوقوف على المعوقات.