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وزارة الأوقاف تبدأ غدا تدريب 21 إماما وواعظة سودانية فى تفنيد الفكر المتطرف

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا، السبت، 11 سبتمبر الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين، في قضايا تجديد الخطاب الديني وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف ، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

 

ويشارك في الدورة 21 إمامًا وواعظة من دولة السودان الشقيق، وتستمر الدورة المشتركة لمدة 10 أيام ، وسيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال هذه الدورة ، كما تم الترتيب لقافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان الشقيق في شهر أكتوبر المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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