شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تبدأ غدا تدريب 21 إماما وواعظة سودانية فى تفنيد الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا، السبت، 11 سبتمبر الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين، في قضايا تجديد الخطاب الديني وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف ، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

ويشارك في الدورة 21 إمامًا وواعظة من دولة السودان الشقيق، وتستمر الدورة المشتركة لمدة 10 أيام ، وسيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال هذه الدورة ، كما تم الترتيب لقافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان الشقيق في شهر أكتوبر المقبل.