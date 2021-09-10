شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم العاملين بجامعة الأزهر ضد فيروس كورونا استعدادا للعام الدراسى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غد السبت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الأزهر بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك فى إطار استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد، حيث ناشدت الجامعة جميع منسوبيها بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، أنه تقرر وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاط فى الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبى قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلى القديم فى مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

وبالنسبة لفرع البنات فقد تقرر وضع نقاط تطعيم فى الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم فى مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا متاح من خلال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة.