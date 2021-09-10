شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استكمال المرحلة الثالثة للمتحف المصرى الكبير العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استكمال المرحلة الثالثة لمشروع المتحف المصري الكبير خلال العام المالي الجاري 2021/2022، والتي تأتي كأحد المشروعات الهامة المستهدفة في قطاع السياحة والآثار.

ويعد "المتحف المصري الكبير" أكبر مركز ثقافي حضاري متكامل للتعرف على الحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات الأثرية، وأحدث طرق العرض المتحفية.

ويشهد قطاع السياحة والآثار خلال العام المالي الجاري طفرة في الاستثمارات والتي تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه مقابل نحو 5.2 مليار جنيه عام 21/20 بنسبة نمو 64%، ومقابل 5,5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 2019/2020، وتعد هذه الطفرة أمرا متوقعا إلى حد كبير بعد أن سبق وتقلصت الاستثمارات السياحية بنسبة 30% تأثيرا بتداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19".

وتأتي هذه الطفرة في الاستثمارات، حسبما أفادت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، لاسيما مع توقع الحكومة العودة التدريجية للحركة السياحية الوافدة خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 وتسارع نموها في النصف الثاني من العام.