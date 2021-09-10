شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية مشتركة اليوم حول "قيمة الاحترام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ومن المقرر أن تنطلق القافلة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى محافظة القاهرة، وتضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : ”قيمة الاحترام”، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وفى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "قيمة الاحترام"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة في وقت سابق، وأرسلت نص الخطبة للأئمة للاستعانة بها نصًا أو مضمونا، مشددة عليهم بضرورة بألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.