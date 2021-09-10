شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الظواهر الفلكية.. الثلاثاء أفضل وقت لمشاهدة كوكب نبتون وتصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك، على موعد الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر الجارى، مع يوم استثنائى، وسيكون كوكب نبتون في المقابلة مع الشمس، ويكون الكوكب الأزرق البعيد نبتون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس.

وسيكون الكوكب أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيرى طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير نبتون، علما بأنه يُرى كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.

وخلال نفس اليوم 14 سبتمبر، سيكون عطارد في أكبر استطالة، حيث يكون كوكب عطارد في أكبر استطالة شرقية له تبلغ 26.8 درجة من الشمس.

وهذا الوقت سيكون هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.