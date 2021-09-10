شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح 7 مساجد جديدة اليوم.. و"قيمة الاحترام" موضوع خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، افتتاح المساجد، حيث من المقرر أن تفتتح الوزارة في 3 محافظات، 7 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ليصبح إجمالى ما جرى افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى حتى الآن 169 مسجدًا، منها 148 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و21 مسجدًا صيانة وترميمًا.





والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. سيدى عبد السلام - سيوة

2. النور - سيوة

مديرية أوقاف الوادى الجديد

3. النخيل - بلاط

مديرية أوقاف الفيوم

4. الوسطانى الكبير – م عبد الله –م الفيوم

5. عباد الرحمن – م الفيوم شمال

6. التقوى – النقلة – طامية ثان

7. النور – أبو السعود – م الفيوم شمال

وفى سياق متصل، حددت وزارة الأوقاف في وقت سابق، موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "قيمة الاحترام" وأرسلت نص الخطبة للأئمة للاستعانة بها نصًا أو مضمونا، مشددة عليهم بضرورة ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.