شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة مراكز علاج الضمور العضلى لتسهيل فرص تلقى الأطفال للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان التوسع في مراكز علاج مرضى الضمور العضلي بالجمهورية لتمكين وتسهيل علاج الأطفال.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، جاهزية مركز علاج الضمور العضلي بمستشفى معهد ناصر كمنظومة متكاملة تضم صيدلة إكلينيكية وغرف حقن وغرف متابعة للأطفال بعد الحقن.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة وجهت بالتوسع في مراكز العلاج والمتابعة للضمور العضلي على مستوى الجمهورية لتسهيل فرص تلقي العلاج للأطفال في الصعيد والدلتا، حيث إنه جار تخصيص من 15 إلى 20 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والتعليم العالي في إطار توزيع جغرافي عادل لتغطية كافة مناطق الجمهورية، بينها مركزان بكل من جامعة المنصورة وجامعة أسيوط التابعين لوزارة التعليم العالي.