شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ غدا توزيع 100 طن من لحوم الأضاحى فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف غدا السبت 11 سبتمبر وحتى الجمعة 17 سبتمبر، الدفعة السابعة من لحوم أضاحى الأوقاف، حيث سيتم توزيع ( 100 ) طن على 27 محافظة، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه ( 850 ) طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف حتى الآن.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم وضع جدول أسبوعى للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بلغ إجمالي ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحي هذا العام 142 مليون ونصف المليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي المستفيدين من مشروع صكوك الأضاحى نحو مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسين طنا من اللحوم المشفاة ، ووفر العديد من فرص العمل ، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة ، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة ، وإعطاء نموذج شديد التميز للانضباط والشفافية في العمل الخيري.

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.