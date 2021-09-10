إصابة شخصين سقطت عليهما كتلة خرسانية من رافعة شمالي الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة إثر سقوط كتلة خرسانية من إحدى رافعات مشروع مترو الأنفاق بشارع القومية شمال الجيزة.

تلقى مدير قطاع شمال الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط كتلة خرسانية بمنطقة أعمال.

تبين حدوث عطل برافعة نتج عنه سقوط كتلة خرسانية على دراجة نارية يستقلها شخصان تصادف مرورهما بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة ومرافقه، أحدهما تظهر الصور إصابته بكسر مضاعف بالساق، ونقلا إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.

بدورهم، طالب أهالي المنطقة ذات الكثافة السكانية القائمين على المشروع بتطبيق معايير الأمن والسلامة الصناعي حفاظًا على الأرواح.​