شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 20 منطقة بالجيزة من 6 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 20 منطقة اليوم بالجيزة، انقطاعا فى مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ في الـ6 مساء اليوم الجمعة ويستمر انقطاع الخدمة حتى الـ6 صباح غدٍ السبت، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم القادم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الأمر سيتطلب غلق الشركة المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط، مما ينتج عنه قطع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت.

وقالت محافظة الجيزة، إن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "الزهراء، المنيب، القصبي، أرض البحر، جسر الكنيسة، الكنيسة، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانية الغربية، الطالبية الهرم، الكوم الأخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نازلة السيسي، نزلة البطران، كفر المنفي، كفر الجبل".

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة، كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفى حالة الطوارئ يجرى الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية الاحتياجات بشكل فوري.