شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 40% من مقررات شهر سبتمبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 40 % من مقررات شهر سبتمبر الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء 63 ألف طن زيت خام صب، منها 34 ألف طن زيت خام إنتاج محلي بالجنيه، و29 ألف طن زيت خام مستورد، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، لتكفى حتى حتى نهاية شهر فبراير 2022.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.