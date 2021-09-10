شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح اليوم المؤتمر الدولى الثانى لأمراض العضلات والأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الرئاسية، اليوم، الجمعة، الموافق 10 من سبتمبر الجاري في تمام العاشرة صباحاً المؤتمر الدولي الثاني لأمراض العضلات والأعصاب والذي تنظمه شعبة أمراض العضلات والأعصاب بالجمعية المصرية للأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي بالتعاون مع وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.

وقالت الدكتورة ناجية علي فهمي مدير مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي ورئيس المؤتمر، إنه يقام على هامش المؤتمر 5 ورش عمل، وذلك لتدريب أطباء الأعصاب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة و التأمين الصحي والمراكز البحثية، على الجديد في مجال أمراض العضلات والأعصاب وتبادل الخبرات.

كما يضم المؤتمر 3 جلسات تستعرض فيها مجموعة من شركات الأدوية العلاجات الحديثة لمرض ضمور العضلات الشوكى، وكذلك استعراض أحدث الحالات التي تم علاجها خلال شهر أغسطس الماضي ضمن المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 23 حالة.