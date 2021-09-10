شكرا لقرائتكم خبر عن "قيمة الاحترام".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "قيمة الاحترام"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة في وقت سابق، وأرسلت نص الخطبة للأئمة للاستعانة بها نصًا أو مضمونا، مشددة عليهم بضرورة بألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، لافتة إلى أنه يذلك يكون إجمالى ما تم افتتاحه من1 يوليو الماضى، حتى الآن 169 مسجدًا، منها 148 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و21 مسجدًا صيانة وترميمًا.

يذكر أن لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف تنعقد بشكل دورى، لمتابعة أي مخالفة للإجراءات في المساجد، بالتنسيق مع مديرى المديريات في المحافظات، وشددت اللجنة على على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد من ضمان عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .