شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الإغلاق الجزئى لطريق النصر بسبب أعمال إنشاء مترو الإنفاق لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة المرور، فى عملية إغلاق جزئى لطريق النصر فى تقاطعه مع شارع مينا بمنطقة الهرم، لتحويل مرافق متعارضة مع أعمال إنشاء مترو الإنفاق فى أعمال تستغرق 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعة مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر، وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع (محطة ميدان الرماية).

ولفت المصدر، أن الأمر سيتطلب إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المشار اليها لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع، وتهيب بالمارة وقائدى المركبات اتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.