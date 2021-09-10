منسق "حياة كريمة": بنوك وطنية تقرض الفلاح على 10 سنوات دون فائدة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، ومنسق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة الفلاح، إن مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الأولى فى 1500 قرية تقوم وزارة الزراعة تكثيف الخدمات وإنشاء 330 مجمعا خدميا للفلاح.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى: "المبادرة توفر للمزارع والفلاح عدم التواجد فى أكثر من مكان، ولكن المجمعات بها العديد من الخدمات التى يحتاجها للزراعة، بالإضافة إلى تحسين مياه الشرب، وكذلك الدولة تقدم له خدمات صرف صحى، وتوفر كافة الخدمات وتقلل الهجرة الداخلية وتخلق فرص عمل.

وتابع: "هناك بنوك وطنية تقرض الفلاح بقروض على 10 سنوات بدون فائدة، لتحديث الرى على الطريقة الحديثة".