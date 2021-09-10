شكرا لقرائتكم خبر عن بدء غلق جزئى لشارع يوسف عباس بمدينة نصر لمدة 30 يومًا لإنشاء المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمدينة نصر لمدة شهر كامل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر، مما يستلزم غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء بعض التحويلات المرورية إعتبارًا من الساعة 12 "بعد منتصف الليل" اليوم الجمعة ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم "ليلاً ونهاراً" .

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتمركز الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.