شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: محطة المخلفات الصلبة بأبو رواش ستنتج 400 ميجا وات كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد أحمد موسى، وزير الإنتاج الحربى، إن محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة، تعد أول مصنع في مصر لتدوير المخلفات صديقا للبيئية، سيكون قادرا على استقبال ما بين 1000 إلى 1200 طن يومياً ويحولها لطاقة بمقدار 400 ميجا وات.

وأضاف "موسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر قناة "MBCمصر"، أن برتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارته وشركة Renergy Group Partners" ووزارة التنمية المحلية" ووزارة البيئة ومحافظة الجيزة، يهدف إلى تحويل المخلفات إلى طاقة وفق الاشتراطات البيئية.

ولفت الوزير، إلى أن دور وزارته في علاج المخلفات إقامة المحطات الوسيطة وخلايا دفن المخلفات الصلبة، بينما محافظة الجيزة معنية بتخصيص قطعة الأرض بمنطقة أبو رواش.