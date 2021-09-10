شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "القوى العاملة" توفر 1889 فرصة عمل برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

هيئة الدواء ترصد تشغيلة مغشوشة لأحد المحاليل المطهرة وتوجه بجمعه من الأسواق

الصحة: 6.5 ملايين خدمة لمواطني بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بالتأمين الصحي الشامل

الصحة: توفير اللقاحات للطلاب والعاملين المصريين والوافدين بجامعة الأزهر

انخفاض بدرجات الحرارة غدا وفرص أمطار بمطروح والسلوم والعظمى بالقاهرة 34

تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

وظائف القوى العاملة.. 1889 فرصة عمل برواتب تتراوح ما بين 1200 إلى 5000 جنيه

التعليم العالى: فتح باب تعديل رغبات الالتحاق بالجامعات الأهلية

التعليم تتيح سداد رسوم التظلمات الإضافية على نتيجة الثانوية العامة 2021

الصحة: توفير لقاحات كورونا للأشقاء الأفارقة مع تحقيق الاكتفاء الذاتى بمصر

"التعليم" تعلن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين للعام الدراسى الجديد

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ88 ألف مريض إدمان مجانا خلال 8 أشهر

"التضامن" تؤكد استمرار تيسير إجراءات صرف المعاشات لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة