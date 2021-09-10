شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل القاهرة: رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء وليست لمن يطرق الباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن جمع القمامة من أمام أبواب الشقق والعقارات، والمنظومة أساسة جميع القائمين على العمل يدخلون فى المنظومة الجديدة، وهو الذين يعملوا بها وتوفير إمكانية دون أى حصول على مبالغ مالية من السكان.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى أم سى المذاع على قناة دى أم سى: "شريحة الكهرباء سيتم وضع الرسوم عليها، والإنفاق على المنظومة من قبل الدولة، ويوجد عمال بزى معين متواجدين ويوم والأخر سيتم الإحساس بالنظافة".

وكان أكد اللواء إيهاب الشرشابى، أن الهيئة لديها أحدث الأجهزة والمعدات التي تستطيع من خلالها رفع 18 ألف طن قمامة يوميا من المحافظة خلال الفترة الراهنة.