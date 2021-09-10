4 دقائق صادمة أشعلت سوشيال ميديا.. طبيب يطالب ممرضا مسنا بالسجود لكلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

4 دقائق صادمة حظيت بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية تحت عنوان "طبيب يطالب مسنا بالسجود لكلب".

المقطع -الذي تبلغ مدته 4 دقائق ويتحفظ "الخليج 365" على نشره- يظهر خلاله طبيب وشخصان يرتديان زي أمن إداري يمسك كل منهما بطرف حبل يقفز من فوقه الممرض المسن.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى معاتبة الطبيب للممرض على إهانته كلبه ليطلب منه الصلاة والسجود للكلب حتى لا يعاقبه.

إدارة الفحص والمتابعة رصدت المقطع الذي قوبل بموجة استهجان وغضب عارمتين انتابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بسرعة تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه.

وتعكف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فحص المقطع من خلال إدارة المساعدات الفنية تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الفيديو لاسيما إشارة البعض إلى تصويره في أحد مستشفيات القاهرة.

بدوره، قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إنه لم ترد للنقابة حتى الآن أي شكوى بشأن فيديو الاعتذار لكلب بين أحد الأطباء والممرضين.

وأضاف عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم الخميس، أن مقطع الفيديو غير مقبول على الإطلاق وإن مصر دولة قانون ولا يحق لأحد معاقبة شخص آخر، لافتًا إلى ضرورة تحقيق النيابة الإدارية في الواقعة نظرا لوجود تجاوز إداري.

وتابع أنه مستاء للغاية من مقطع فيديو الاعتذار للكلب الذي يعبر عن مأساة بحسب قوله، مشيرًا إلى أهمية تحقيق وزارة الداخلية للوصول لمعلومات وإحالة الأطراف التي ظهرت في الفيديو للنيابة.

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