شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 225 مكتبًا تأهيلًا لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل محمد مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إن بطاقة الخدمات المتكاملة تساعد ذوى الإعاقة في الحصول على جميع المزايا بالقانون واللائحة، وتصدر عن طريق إجراءين الأول عبارة عن تقييم طبى يقف على حالة القصور التي يعانى مه الشخص، والثانى التقييم الوظيفى الذى يقيس قدرة الشخص ذوى الإعاقة في القيام بالمهام الحياتية.

وأضاف مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المميزات موحدة للأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف درجات إعاقتهم، موضحا أنه تم إصدار 500 ألف بطاقة من قاعدة بيانات كرامة في 2019 بناء على تقييم طبى ووظيفى.

ولفت مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك 225 مكتبا تأهيلا منوط بهم استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الهمم.