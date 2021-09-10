وزير الاتصالات: الجيل الخامس تطبيقات صناعية مرتبطة بالشركات وليس الأفراد

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق الجيل الخامس كله صناعية مرتبطة بالشركات الكبرى في الأساس وليس الأفراد، وتابع: "الجيل الخامس يتيح السرعة الفائقة والقدرة على التحكم في أجهزة كثيرة وكلها تطبيقات صناعية حتى الآن".

وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر قناة "MBC مصر"، أن هدف حوكمة قطاع الاتصالات جعل المشترك هو الطرف الأقوى في العلاقة مع الشركات وليس العكس، وتابع: "بداية أوقفنا الرسائل المزعجة وجعلنا الانتقال من شركة إلى شركة مع الاحتفاظ بذات الرقم.. والآن بمجرد سداد المستهلك لأخر فاتورة إنترنت يمكنه الانتقال إلى شركة منافسة خلال 72 ساعة دون أي قيود.

وفى سياق آخر، قال "طلعت"، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتعاون مع البنك المركزى والجهات الأمنية من أجل حماية المواطنين وأموالهم في البنوك، وتابع: "على المواطن الوعى وعدم الإفصاح عن بياناته لأى شخص".