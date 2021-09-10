شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قناة السويس تعلن تعويم سفينة جنحت دون توقف لحركة الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا تعليقًا على بعض الأخبار المتداولة حول توقف حركة الملاحة في قناة السويس، قالت فيه إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 24 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.

ووجهت هيئة قناة السويس خلال البيان رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدة على امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد، لافتة في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن، مؤكدًا أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، مؤكدًا على عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

وتهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الداخلية تعلن انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير الأدوات المدرسية غدا

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من غد الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجارى ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى (2021/2022) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

كما يضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس إحتياجات المواطنين ، بتجهيز (32000 شنطة مدرسية) بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا بالهرم 3 أيام بدءا من الغد

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا فى المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الرماية ).

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا فى المنطقة المشار إليها لمدة 3 أيام بدء من غد الجمعة حتى الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الخامسة صباحا، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعة رد الشئ الى أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

وتشير محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية اثناء الاعمال ، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

السجن 15 سنة للمتهمين الثلاثة بخطف واغتصاب فتاة فى الساحل الشمالى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة قاض سابق وصديقيه لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها واغتصابها، بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بالمصروفات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد مصطفى المحامي العام بنيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، قيام المتهمين "م. م" 40 سنة، قاضي بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بخطف المجني عليها بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس، فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها، واضطرت للمبيت معهم، واغتصبوها.

وزير الإسكان يصدر قرارا باستبعاد رئيس جهاز المنصورة الجديدة وعدد من العاملين

خلال زيارته التفقدية لمدينة المنصورة الجديدة، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا باستبعاد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وكذا بعض العاملين بجهاز المدينة.

كما أصدر وزير الإسكان، قراراً بتعيين المهندس ياسر عبدالحليم، رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وكلفه بالعمل على مدار الـ24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة في مواعيدها المحددة.

واجتمع الوزير، بشركات المقاولات، العاملة بالمشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، مشددا عليهم ضرورة العمل على مدار اليوم، للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.

انخفاض بدرجات الحرارة غدا وفرص أمطار بمطروح والسلوم والعظمى بالقاهرة 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا بمطروح والسلوم والعلمين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

التعليم تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 2021، حيث يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالى https://nategafany.emis.gov.eg/

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية (نظام السنوات الثلاث – نظام السنوات الخمس) للدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين 211628 طالب/طالبة، وبلغ إجمالي الطلاب الناجحين 189766 طالب وطالبة بنسبة 89.67%.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (211628) منهم (2646) نظام السنوات الخمس، و(208982) نظام السنوات الثلاث.

وزيرة التضامن: كارت ذهبى للمسن للاستفادة من إعفاءات تذاكر وسائل المواصلات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك حوالي 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات اليوم، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد، حيث يتم النظر لحقوق كافة الفئات، وتم مراعاة أن يتم إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لا بد أن يحصل على كارت ذهبي سيكون عليه كافة الخدمات كالإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، مع مراعاة مزيد من الاستهداف للمسنين غير القادرين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوق عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

البرلمان الليبى يصدر قانون انتخاب الرئيس.. وأحزاب سياسية ترحب: مطلب شعبى

أصدر مجلس النواب الليبى قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وبالاقتراع السرى، مشيرا في خطاب موجه إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة.

وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبى – حصل الخليج 365 على نسخة منه – في 77 مادة تحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا 24 ديسمبر المقبل.

بدورها، رحبت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، متوجهة بالتحية لكل الجهود التي بذلتها شرائح المجتمع الليبي وتنظيماته السياسية وإلى المجتمع الدولي لتحقيق مطلب الشعب في ممارسة حقه في اختيار رئيسه في سابقة تاريخية منذ زمن الاستقلال.

البدء رسميا فى تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال "حسن راتب" و"علاء حسانين"

وجهت الجهات المختصة، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، خطابًين للبنك المركزي المصري، وهيئة الاستثمار، بسرعة تنفيذ قرارى محكمة القاهرة الاقتصادية، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال وشركات رجل الأعمال حسن راتب الأموال سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى".

وكذا تنفيذ قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات كلا ًمن علاء محمد حسانين محمد، والمعروف إعلامياً بنائب الجن، وزوجته هناء محمد خليفة عبد الراضي وابنهما القاصر يوسف علاء، من التصرف فى أموالهم في قضية "الآثار الكبرى".

وعلى الفور – بدأت الأجهزة المعنية بتنفيذ ما جاء بالخطابات التي تضمنت عبارة: "لذا يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن واتخاذ اللازم، ومنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات"، كما تضمن منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

التعليم العالى: فتح باب تعديل رغبات الالتحاق بالجامعات الأهلية

تقرر فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بـ"الجامعات الأهلية" (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، بدءًا من الساعة 5 مساءً اليوم الخميس 9 سبتمبر، ولمدة 48 ساعة، تنتهي الساعة 5 من مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر، وذلك في ضوء الحد الأدنى المعدل الذى أقرته اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان، إنه تقرر استمرار تقدُم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني: http://admission.egypt-hub.edu.eg على أن تُعقد الاختبارات المُوحدة للطلاب الذين استوفوا أوراقهم خلال الفترة المقبلة تباعا.

وأضاف الدكتور محمد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي)، وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.