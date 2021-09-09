شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال محمود العربى غدا بقرية أبو رقبة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال محمود العربى غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وتوفى اليوم الخميس 9 سبتمر 2021 محمود العربي مؤسسة مجموعة العربي عن عمر ناهز 89 سنة.

ولد العربي عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، وتوفي والده وهو في سن صغير، وانتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة فى ملف الصناعة والتجارة بمصر.