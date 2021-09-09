شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء 3 أيام بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء في أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالإتجاه القادم من منطقة المطبعة إتجاه ميدان الجيزة لمدة "3" أيام إبتداء من يوم الجمعة الموافق 10 / 9 /2021 وحتي يوم الأحد الموافق 12 / 9 / 2021 علي أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحآ وحتي الساعة الخامسة صباحآ طوال فترة الأعمال.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية و التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال ورد الشي لإصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

وأوضح ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.