شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن قبول دفعة جديدة من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع ( 1075) طالب و (875 ) طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.

علي أن يبدأ الطلاب بالتقدم بالملفات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوعين.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة وإجراءات التقدم من خلال الرابط التالي: https://exls.emis.gov.eg/