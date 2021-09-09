شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الزراعة: الحكومة تدعم الفلاح بمبادرة تمويل على 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة، إن وزارة المالية تتحمل الأعباء الخاصة بتطوير منظومة الزراعة، مضيفا أنه بفضل جهود الفلاح لم نعانى من نقص المنتجات فى ظل وباء فيروس كورونا، مؤكدا أن جودة المنتج المصرى مرتفعة وتحظى بثقة كافة دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة "DMC": "هناك مبادرة تمويل للفلاح المصرى لمدة 10 سنوات لمساعدة الفلاح، ووزارة المالية تتحمل اى أعباء على الفلاح المصرى، بالإضافة إلى أن هناك جهود كبيرة من الدولة المصر منذ عام 2014 حتى الآن وبالرغم من جائحة كورونا التى أثرت على دول العالم ولكن مصر وفرت للفلاح".

وتابع أن خلال أخر 3 سنوات تم افتتاح أكثر من 30 سوق للفلاح المصرى، ومصر الدولة الاولى لتصدير الحاصلات الزراعية وذلك لثقة العالم، وأن القيادة السياسية تبذل أقصى ما فى وسعها لمساعدة الفلاح، وأن الدولة تكفلت بتبطين الترع لمساعدة الفلاح وعدم إهدار المياه".