شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: المجرى الملاحى لقناة السويس لم يتعطل ثانية واحدة بعد جنوح السفينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى لقناة السويس لم يتعطل اليوم تماما بعد جنوح أحد السفن التجارية، وأن القوافل لم تتعطل ولا ثانية واحدة بسبب جنوح السفينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "لدينا القاطرات والتجهيزات القادرة على التعامل مع أى حالات طارئة فى قناة السويس، وأن موضوع جنوح السفن بيحصل ولا يوجد منه قلق".

وتابع أن اليوم شهد مرور 61 سفينة، عكس الفترة السابقة أيام جائحة كورونا والتى كانت تشهد مرور 42 سفينة يوميا، حيث إن المعدلات اليومية تزداد مع الوقت، من الممكن أن يحدث جنوح 10 سفن فى العام ليس هذا رقم كبيرا فى مرور السفن.

وأصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا تعليقًا على بعض الأخبار المتداولة حول توقف حركة الملاحة في قناة السويس، قالت فيه إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 24 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.