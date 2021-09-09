شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال محمود العربي عن عمر ناهز 89 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي قبل قليل رجل الأعمال محمود العربي مؤسسة مجموعة العربي عن عمر ناهز 89 سنة.

وأعلنت مجموعة العربى منذ قليل وفاة الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذى وافته المنية اليوم، وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

ولد العربي عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، وتوفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.