شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 واحتراق عدد من المنازل فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 أشخاص حتفهم بينما أصيب 5 آخرين فى مشاجرة دامية بين عائلتين بقرية المنصورية مركز دراو محافظة أسوان، استخدم فيها اسطوانات البوتاجاز وتم إشعال النيران فى عدد من المنازل.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة وأسطوانات البوتاجاز، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، واشتعال النيران فى عدد من المنازل، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة لفضها والسيطرة على الموقف.

وأكد شهود عيان من أهالى القرية، لـ"الخليج 365"، أن المشاجرة نشبت بين عائلتى "الحمداب وآل حماد" وبدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية، ثم تطور الخلاف بينهما لتدخل افراد العائلتين، حتى تطورت الاشتباكات إلى حد استخدام الأسلحة واسطوانات البوتاجاز وإشعال النيران فى عدد من المنازل بقرية المنصورية، ووقوع وفيات ومصابين من الطرفين.