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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﺎة المزارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﺎة المزارع المصرى.. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻰ ﻣﻦ 9 محاصيل زراﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ " ﻫﺪﻫﺪ ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻔﻼح" ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2021.
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