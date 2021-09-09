الخليج 365: اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﺎة المزارع المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﺎة المزارع المصرى.. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻰ ﻣﻦ 9 محاصيل زراﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ " ﻫﺪﻫﺪ ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻔﻼح" ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2021.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية