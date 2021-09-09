شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسى الجديد.. اعرف قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بالإشارة إلى المادة رقم 20 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، والتى تنص على: تحصيل الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات المنشأة بعد هذا القرار وفقا للنظام المعمول به فى مدارس المناهج العربية المناظرة، طبقا للقرار الوزارى الذى يصدر سنويا فى هذا الشأن، ويحصل بالإضافة إلى ما هو مقرر مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التى تؤدى لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالى:

بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال يسدد الطالب 1200 جنيه خدمات اللغات + 100 جنيه نشاط عام + 100 جنيه تطوير تكنولوجى بإجمالى 1400 جنيه.

مرحلة التعليم الأساسى:ـ الابتدائية: 1500 جنيه خدمات اللغات + 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي ليصل الإجمالى إلى 1700 جنيه.



ـ الإعدادية: 1800 جنيه خدمات اللغات + 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي بواقع 2000 جنيه.

ـ مرحلة التعليم الثانوى: 2100 جنيه خدمات اللغات + 200 جنيه نشاط عام وتكوير تكنولوجي بواقع 2200 جنيه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تزاد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذه القرار وفقا للشرائح السابقة، أما المدارس الحالية فتظل رسوم الخدمات للغات اعتبارا من المستوى الثانى رياض أطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية كما هى وتزداد بنسبة 5% سنويا.

وأشارت الوزارة إلى أن المدارس الرسمية المتميزة للغات المنشأة قبل صصدور القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، لكل مدرسة قرار خاصة بها على حدة، ويطبق نص المادة رقم 20 من القرار الوزارى رقم 285 على المدارس الرسمية المتميزة للغات المنشأة بعد صدوره، موضحة أنه يجب زيادة بند خدمات اللغات على النحو التالى":

ـ فى مرحلة رياض الأطفال kg1 وkg2، المطلوب تحصيله للعام الدراسى الحالى 2020،2021، مبلغ 1608 جنيها.

ـ الصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائى بزيادة نسبة 5% سنويا بواقع 2010 جنيهات.

ـ أما مصروفات العام الدراسى الجديد 2021-2022، فى رياض الأطفال 1688 جنيها، وللصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائى 2110 جنيهات.

وتابعت الوزارة: أما بالنسبة للصف الأول الإعدادى حتى نهاية صفوف المرحلة الثانوية فإنه يطبق القرار الخاص بكل مادة على حدة، والذى صدر قبل القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، الذى تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% على بند الخدمات.