شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 330 مجمع خدمات زراعية بقرى "حياة كريمة" لخدمة الفلاح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، ومنسق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة الفلاح، إن الدولة تضع تقديم الخدمات والدعم الفنى لتطوير وتحديث إنتاجه وتقديم مبادرات والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتوفير فرص تمويل لتنمية الزراعة للفلاح المصرى.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الميكنة الزراعية تصلح لكل المساحات والمساحات الأكبر تقدم الخدمة بصورة أكبر، والمساحات الصغيرة نقدم لها التقاوى المعينة والبذور الصالحة للزراعة بهذه المساحات الصغيرة، مؤكدا أن أزمة بنجر السكر تم حلها، وسنواجه هذه الأزمة فى الموسم المقبل.

وتابع أن دور الوزارة توجيه المزارعين فيما يتعلق بزراعة المحاصيل وتوريديها، وأن هناك 330 مجمع خدمات زراعية سيتواجد فى قرى مبادرة حياة كريمة لتقديم خدمات زراعية، وهناك مجمعات زراعية تقدم خدمات متكاملة للفلاحين فى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

وفى نفس الحوار، قال الدكتور أحمد طوبار مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، إن الوزارة بدأت التحول الرقمى فى أكثر من إطار، وأن الذكاء الاصطناعى لمتابعة المحاصيل الزراعية فى مصر، ويتم تصويرها بالقمر الصناعى ونعرف مشاكل الزراعة ونتمكن من حل المشكلة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن مصر تعمل على صور القمر الصناعى يوميا وهذا منذ 4 سنوات ماضية، وأن المحاصيل التى تنتج بكثرة هى الأرز والذرة، وأن الفلاح المصرى يتمكن من التعامل مع المنصة الرقمية.

فيما قال محمود كامل أحد الفلاحين: "وزارة الزراعة تحسنت أكثر مرة من قبل، والتقاوى أحسن جودة حاليا".