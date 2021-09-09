شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تعيين الخدمات اللازمة بمحيط الغلق الجزئى بطريق النصر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور، إغلاق جزئى لطريق النصر فى تقاطعه مع شارع مينا بمنطقة الهرم لتحويل مرافق متعارضة مع أعمال انشاء مترو الإنفاق فى اعمال تستغرق 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعة مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الانفاق الخط الرابع (محطة ميدان الرماية).

ولفت المصدر، أن الامر سوف يتطلب إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المشار اليها لمدة (3) أيام بدء من يوم الجمعة حتى يوم الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا وذلك دون تعطيل حركة المرور.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع، يهيب بالمارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.