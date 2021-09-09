شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تنعى رجل الأعمال محمود العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجميع العاملين بالوزارة بمزيد من الحزن والأسى رجل الأعمال محمود العربى، والذى وافته المنية اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الفقيد الراحل كان رائدًا فى نهضة الصناعة الوطنية، وكان نموذجًا في رعاية وحماية عٌمَّالِه، كما أن له إسهامات في العمل الأهلي لا تخفى على الجميع، كما كان فاعلًا للخير بكل إخلاص، فأقام أكبر مستشفي في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، بالإضافة إلي العديد من المشروعات الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير علي المواطنين.

وتتقدم وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازى إلى أسرته سائلة المولي العلي القدير، أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وكثير الدعاء..وانا لله وانا اليه راجعون.





