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وزير الأوقاف السودانى يجتمع بالأئمة والواعظات المشاركينبدورة أكاديمية الأوقاف الدولية

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الخميس الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة، بوفد الأئمة والواعظات السودانيين قبل مغادرتهم إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، للمشاركة في الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات المصريين والسودانيين.
وخلال اللقاء أشار وزير الأوقاف السوداني إلى العلاقات المتميزة التي تتمتع بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع نظيرتها المصرية خاصة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة.
وأكد  الشيخ نصر الدين مفرح ، أن هذه الدورة تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، داعيا الأئمة والدعاة والواعظات إلى ضرورة الاستفادة القصوي من هذه الدورة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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