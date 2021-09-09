شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسلم 1100 أسرة من عزبة أبو قرن وحدات سكنية مفروشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة إخلاء ونقل سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة إلى وحدات سكنية مجهزة بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتوفير سكن ملائم لأهالي تلك المناطق، حيث أسفرت جهود المحافظة عن نقل 1100 أسرة من سكان عزبة أبوقرن، وإزالة 315 عقار.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن عملية إزالة العشوائيات ونقل من يقيمون بها هو أمر هام ومن أولى اولياتنا، مشيرة إلى أنه تم اليوم إخلاء 12 عقار وتسكين 28 أسرة من المستحقين بمدينة معا بالسلام، مشيرة إلى أن كل أسرة يتم نقلها لمدينة معا بالسلام، تتسلم وحدة مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.

وتم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، وأسفر الحصر عن وجود 4750 أسرة مستحقة، ويتم نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة ومفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات و تم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها.