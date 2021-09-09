شكرا لقرائتكم خبر عن معهد المحاصيل الحقلية: إنتاجية الذرة والقطن والأرز مبشرة للغاية خلال هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن إنتاجية المحاصيل الزراعية الذرة والقطن والأرز مبشرة للغاية خلال هذا الصيف والإنتاجية تتعدى المتوقع وتبقى في حدود تسمح بإنتاجية مرتفعة ، حيث إن الظروف مهيئة لإنتاجية مرتفعة لهذه المحاصيل خلال تلك الفترة.

وقال مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الحملات القومية والإرشاد الزراعى تساهم بشكل كبير في دعم المزارعين، حيث إن 8122 حقلا إرشاديا تجوب محافظات الجمهورية بجانب المتابعة اليومية للمشروعات الزراعية.

وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أنه يتم الاستفادة القصوى من وحدة الأرض والمياه من خلال تبطين الترع والمساقى وتطوير نظم الرى ، واستخدام المزارعين للبذور الجيدة، حيث لدينا 100 % تغطية كاملة للتقاوى والبذور للمحاصيل الصيفية كالذرة والأرز والقطن لا يوجد أي مشكلة في التقاوى، فإنتاج التقوى يغطى ويتم تصدير كميات أخرى.