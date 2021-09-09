شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من المخدرات يشاركون فى صناعة أثاث مركز جديد لعلاج الإدمان بالمنيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو يتضمن أعمال المتعافين من الإدمان فى تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز جديد لعلاج الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان "بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه خلال شهرين بمحافظة قنا.

ونجح المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من تصميم كافة اعمال الموبيليا والنجاره لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان ،المقرر افتتاحه بمحافظة قنا.